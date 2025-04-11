Binlerce akademisyen ve asker, Netanyahu’ya karşı protesto bildirisine katıldı

İsrail rejimi Kanal 12 televizyonunun haberine göre, üniversite elitlerinin Gazze’deki askeri politikalara karşı protestoları yeni bir aşamaya geçti.

Habere göre, yükseköğretim kurumlarında görevli yaklaşık 2000 öğretim üyesi, savaşın derhal durdurulması ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılması talebiyle bildiriyi imzaladı.

Bu akademisyen grubunun yayımladığı bildiride "Siyasi bir anlaşma, esirlerin kurtarılmasının tek yoludur ve askeri baskı, onların ölüm riskini artırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda, İsrail rejiminin Kanal 13 televizyonu da 8200 numaralı istihbarat biriminin yüzlerce yedek askerinin bu protesto bildirisini imzaladığını bildirdi.

"8200 Birimi", İsrail rejimi ordusunun en önemli istihbarat kurumlarından biri olarak kabul ediliyor ve bu birimin üyelerinin protestoya katılması, askeri yapının içinde de görüş ayrılıklarının derinleştiğine işaret ediyor.