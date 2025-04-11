11 Nis 2025 09:51
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News ID: 85799896
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Jerusalem Post: İsrail, İran ile ABD arasında yapılabilecek herhangi bir anlaşmadan endişeli

11 Nis 2025 09:51
News ID: 85799896
Jerusalem Post: İsrail, İran ile ABD arasında yapılabilecek herhangi bir anlaşmadan endişeli

Tahran, İRNA - Siyonist rejim kaynakları, Umman’da İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmelerin yaklaşmasıyla birlikte, Tahran ile Washington arasında olası herhangi bir anlaşmadan ciddi şekilde endişe duyuyor.

İsrailli kaynaklar, Jerusalem Post gazetesine yaptıkları açıklamada, Tel Aviv’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la "sınırlı" bir nükleer anlaşmaya onay verme ihtimali konusunda ciddi kaygılar taşıdığını belirtti.

Bu haberin yayımlanması, Tahran ile Washington arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabalarla ilgili artan spekülasyonlarla aynı zamana denk geldi ve uzmanların dikkatini Trump yönetiminin İran’ın nükleer dosyasına yönelik olası tutumuna çekti.

Bu bağlamda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Perşembe günü yerel saatle, Başkan Donald Trump başkanlığında yapılan ve Amerikan televizyon kanallarında canlı yayımlanan kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Cumartesi günü ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile İranlı üst düzey bir yetkili arasında görüşmelerin gerçekleşeceğini duyurdu.

Rubio, Cumartesi günü Umman’da yapılacak İran-ABD görüşmeleri hakkında "Umarız bu müzakereler barışa yol açar." ifadelerini kullandı. 

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