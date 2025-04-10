10 Nis 2025 10:18
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Irakçi'den İsrail'in cani eylemlerinin derhal durdurulması için ortak hareket vurgusu

10 Nis 2025 10:18
News ID: 85799259
Irakçi'den İsrail'in cani eylemlerinin derhal durdurulması için ortak hareket vurgusu

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi ve görüş alışverişinde bulundu. Irakçi, Siyonist rejimin cinayetlerinin derhal durdurulması için bölge ülkelerinin ortak hareket etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Bakan Seyyid Abbas Irakçi, bu telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin Gazze'deki vahşetlerinin acilen durdurulması ve derhal ateşkes sağlanmasının, bölgedeki diğer krizlerin çözümünün anahtarı olduğunu belirterek bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Taraflar ayrıca bu görüşmede, Siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve Yemen'e yönelik devam eden saldırılar sonucunda bölgede artan gerilimden ciddi endişe duyduklarını ifade ettiler. Tüm bölgeyi kapsayacak geniş çaplı bir kriz yaşanmasının önüne geçmek amacıyla diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı. 

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