Irakçi'den İsrail'in cani eylemlerinin derhal durdurulması için ortak hareket vurgusu

Bakan Seyyid Abbas Irakçi, bu telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin Gazze'deki vahşetlerinin acilen durdurulması ve derhal ateşkes sağlanmasının, bölgedeki diğer krizlerin çözümünün anahtarı olduğunu belirterek bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Taraflar ayrıca bu görüşmede, Siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve Yemen'e yönelik devam eden saldırılar sonucunda bölgede artan gerilimden ciddi endişe duyduklarını ifade ettiler. Tüm bölgeyi kapsayacak geniş çaplı bir kriz yaşanmasının önüne geçmek amacıyla diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.