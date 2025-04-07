7 Nis 2025 18:39
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News ID: 85796880
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Trump’tan Siyonist rejimin ekonomisine sert darbe: Bir günde 11 milyar dolar kayıp

7 Nis 2025 18:39
News ID: 85796880
Trump’tan Siyonist rejimin ekonomisine sert darbe: Bir günde 11 milyar dolar kayıp

Tahran, İRNA - ABD’nin Siyonist rejimin ihracat ürünlerine uyguladığı yeni gümrük tarifeleri, Tel Aviv borsasında sert bir çöküşe neden oldu.

Siyonist Ma'ariv gazetesinin haberine göre, bir günde yaklaşık 40 milyar şekel (yaklaşık 11 milyar dolar) değerinde piyasa kaybı yaşandı.

Diğer İsrail merkezli medya kuruluşları da uyarıda bulunarak, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin yıllık 3 milyar dolara kadar zarar verebileceğini bildirdi.

Trump’ın “Amerikan üretimini destekleme” amacıyla aldığı bu karar, İsrailli ihracatçıların maliyetlerini artırarak ABD pazarında rekabet güçlerini ciddi şekilde zayıflattı.

Arap Ekonomi Forumu Başkanı "Fendi" konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD’ye olan yoğun ekonomik bağımlılığına dikkat çekerek “İsrail büyük bir bütçe açığıyla mücadele ediyor. ABD’ye bu denli bağımlı olması, onu Trump’ın tarifelerine karşı en kırılgan ekonomilerden biri haline getiriyor.” dedi. 

Artan üretim maliyetleri ve azalan rekabet gücü nedeniyle, daha önce ürünlerini ABD’ye ihraç eden birçok İsrailli fabrika kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Ekonomistler, bu durumun devam etmesi halinde rejimin yaygın işsizlik ve derin ekonomik durgunluk ile karşı karşıya kalacağını öngörüyor.

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