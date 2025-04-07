Almanya, Trump’ın tarifelerine karşı acil önlem çağrısında bulundu

Merz, Reuters haber ajansına e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada “Uluslararası hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki durum kriz seviyesindedir ve daha da kötüleşme tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle Almanya’nın uluslararası düzeyde rekabet gücünü **her zamankinden daha hızlı şekilde yeniden tesis etmesi zorunludur.” ifadelerini kullandı.