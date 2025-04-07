Merz, Reuters haber ajansına e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada “Uluslararası hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki durum kriz seviyesindedir ve daha da kötüleşme tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle Almanya’nın uluslararası düzeyde rekabet gücünü **her zamankinden daha hızlı şekilde yeniden tesis etmesi zorunludur.” ifadelerini kullandı.
Almanya, Trump’ın tarifelerine karşı acil önlem çağrısında bulundu
7 Nis 2025 18:10
News ID: 85796849
Tahran, İRNA - Almanya’nın gelecekteki başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifeleri nedeniyle borsa ve tahvil piyasalarında yaşanan düşüşe tepki göstererek, Almanya'nın rekabet gücünü korumak için acil önlem alınması çağrısında bulundu.
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