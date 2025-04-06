6 Nis 2025 18:36
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Trump’ın gümrük tarifelerinin Tel Aviv borsası üzerindeki olumsuz etkisi

6 Nis 2025 18:36
News ID: 85795888
Trump’ın gümrük tarifelerinin Tel Aviv borsası üzerindeki olumsuz etkisi

Tahran, İRNA - Siyonist rejime ait haber kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan gümrük tarifelerinin ardından Tel Aviv Borsası’nın %3,5 oranında düşüş yaşadığını bildirdi.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Tel Aviv Borsası bugün (Pazar günü), ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinden etkilenerek %3,5 oranında bir düşüş yaşadı.

Bu doğrultuda, Siyonist rejimin İç Güvenlik Araştırmaları Merkezi de bugün (Pazar) yaptığı açıklamada, rejimin Trump’ın gümrük tarifelerinin etkileri konusunda hâlâ risk altında olduğunu duyurdu.

Merkez, İsrail rejiminin Amerikalıları memnun etme ve gümrük tarifelerini azaltma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını da ekledi.

Siyonist rejime ait medya organlarının bildirdiğine göre, Netanyahu’nun bugünkü Washington ziyareti sırasında Trump ile gümrük tarifeleri konusunu görüşmesi beklenen hedeflerden biri olacak.

ABD Başkanı, 2 Nisan 2025  tarihinde yaptığı 48 dakikalık konuşmada, her Amerikalının bütçesini, her Amerikan şirketinin bilançosunu ve tüm küresel ittifakları altüst etti.

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