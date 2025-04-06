6 Nis 2025 18:15
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İran’ın ABD kıtasına ihracatı 4.5 kat arttı / Avrupa’daki ticaret merkezlerinin sayısı yükseldi

6 Nis 2025 18:15
News ID: 85795874
İran’ın ABD kıtasına ihracatı 4.5 kat arttı / Avrupa’daki ticaret merkezlerinin sayısı yükseldi

Tahran, İRNA - İran Ticaret Geliştirme Kurumu Avrupa ve Amerika Dairesi Genel Müdürü Ahmed Firuzi, 2024 yılında İran’ın Amerika kıtasına ihracatının, geçen yıla kıyasla 4.5 kat arttığını ve İran ile Venezuela arasında serbest ticaretin başlaması için yalnızca bir adım kaldığını açıkladı.

Firuzi, Pazar günü yaptığı açıklamada, 2024'te İran’ın Amerika kıtasından ithalatının 2023 yılına göre hafifçe azaldığını; ancak ihracatın aynı dönemde 4.5 kat arttığını belirtti. Örnek olarak, İran’ın Brezilya’ya resmi ihracatı 2024 yılında, 2023’e kıyasla 8.5 kat arttı.

Ayrıca Firuzi, Avrupa’daki İran ticaret merkezlerinin sayısının arttığını da belirtti. 2024 yılında İran, Sırbistan, Umman, Bosna-Hersek gibi ülkelerde ticaret merkezi kurma izni verdi. Bu gelişmenin, İran özel sektörünün Avrupa ile ticaretinin gelişimine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca 2024 yılında İran’ın Avrupa’daki ikinci ticaret müşaviri Macaristan’da görevlendirildi.

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