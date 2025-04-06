İran’ın ABD kıtasına ihracatı 4.5 kat arttı / Avrupa’daki ticaret merkezlerinin sayısı yükseldi

Firuzi, Pazar günü yaptığı açıklamada, 2024'te İran’ın Amerika kıtasından ithalatının 2023 yılına göre hafifçe azaldığını; ancak ihracatın aynı dönemde 4.5 kat arttığını belirtti. Örnek olarak, İran’ın Brezilya’ya resmi ihracatı 2024 yılında, 2023’e kıyasla 8.5 kat arttı.

Ayrıca Firuzi, Avrupa’daki İran ticaret merkezlerinin sayısının arttığını da belirtti. 2024 yılında İran, Sırbistan, Umman, Bosna-Hersek gibi ülkelerde ticaret merkezi kurma izni verdi. Bu gelişmenin, İran özel sektörünün Avrupa ile ticaretinin gelişimine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca 2024 yılında İran’ın Avrupa’daki ikinci ticaret müşaviri Macaristan’da görevlendirildi.