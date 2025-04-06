Tümgeneral Bakıri: Savaş yanlısı değiliz ama zorbalığa karşı dururuz

Tümgeneral Bakıri, bugün sabah Genelkurmay Başkanlığı ve Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı’nın komutanları, yöneticileri ve personeliyle yaptığı konuşmada, “Gerçek Vaat 1 ve 2” adlı operasyonlara değinerek “Siyonist rejimle olan askeri çatışmalarda ve bu operasyonların uygulanmasında hem kendi gücümüzü hem de düşmanın zayıf ve güçlü yönlerini test ettik. Kısa sürede bazı eksiklikleri giderdik ve açıkça söyleyebilirim ki bugün hava savunmamız, füze, insansız hava aracı ve seyir füzesi kapasitelerimiz çok daha üst seviyededir; bu da Sadık Söz 2 operasyonu ve 27 Ekim’deki düşman saldırılarıyla kıyaslanamayacak bir seviyededir.” açıklamasında bulundu.

Bakıri, Siyonist rejimin Gazze'de kadın, çocuk ve yaşlıları acımasızca katletmesini ve uluslararası sözde insan hakları kuruluşlarının ölümcül sessizliğini sert bir şekilde eleştirerek “Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze ve Lübnan’da masum insanların öldürülmesi, evlerinin yıkılması ABD rejiminin ve bazı Avrupa ülkelerinin açık desteğiyle ve bu kuruluşların çifte standardı ile gerçekleşmiştir. ” dedi.

ABD'nin yeni başkanını "kendini beğenmiş ve zorba" olarak nitelendiren Bakıri, “Bugün dünya kamuoyu görüyor ki bu kişi sadece düşmanlarıyla değil, dost ve müttefikleriyle de sorun yaşıyor. Kısa süre önce Sayın Lider’e bir mektup gönderdi ve gereken cevabı da liderimizin öngörü ve emirleri doğrultusunda aldı” ifadelerini kullandı.

Bakıri, İnkılap Lideri Ayetullah Hamaney'in görüşlerini “Savaş başlatan taraf biz olmayacağız; her türlü tehdide tüm gücümüzle karşılık vereceğiz; bölgede huzur istiyoruz; nükleer meselede silah peşinde değiliz, yalnızca halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz; doğrudan müzakere etmeyeceğiz ama dolaylı müzakerede sakınca görmüyoruz; siz geçmişte verdiğiniz sözleri tutmadınız ve bu yüzden size hiçbir güven kalmadı.” şeklinde özetledi.