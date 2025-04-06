"Katar-Gate", Şabak başkanının görevden alınmasının asıl nedenleri

Yair Lapid, Netanyahu kabinesi tarafından Şabak Başkanı Ronen Bar’ın görevden alınmasının ardından rejimin yaşadığı siyasi ve hukuki krizle ilgili olarak “Netanyahu’nun sorumluluktan kaçması ve 'Katar-Gate' meselesinden duyduğu korku, Şabak başkanının aceleci ve histerik bir şekilde görevden alınmasının asıl nedenidir.” açıklamasında bulundu.

Lapid, mevcut İsrail kabinesinin her geçen gün görevde kalmasının yeni bir felakete yol açacağını ve bu felaketin bedelinin insan hayatı olacağını vurguladı.

Siyonist rejim liderleri arasındaki iç siyasi çekişmeler ve Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaşın gölgesinde, başbakanlık ofisini ilgilendiren ve siyasi çevrelerde "Katar-Gate" olarak adlandırılan tartışmalı bir dosya gündeme geldi.

Netanyahu’nun ofisi ile Katar devleti arasındaki gizli ilişkileri içeren ve "Katar-Gate" olarak bilinen bu dosya, Şabak’ın değerlendirmelerine göre, Netanyahu’nun ofisinin İsrail rejiminin çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğunu ve bu rejimin güvenliğine Gazze Savaşı süresince zarar verdiğini ortaya koyan bir güvenlik konusudur. Şabak, Netanyahu’nun başdanışmanları ve yakın çevresinin, Katar’ın işgal altındaki topraklardaki çıkarlarını desteklemek ve korumak karşılığında Katar’dan maddi ödemeler aldığını iddia ediyor.