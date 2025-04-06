Irakçi: Ulusal çıkarlarımızı ve egemenliğimizi savunmada kararlı ve ciddiyiz

Nevruz Bayramı programı Cumartesi akşamı Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin ev sahipliğinde ve Tahran’daki büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri ve eşlerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.

Bu törende konuşan Dışişleri Bakanı, Nevruz ve Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek Hicrî Şemsî 1403 (2024) yılını İran ve bölge için olaylarla ve zorluklarla dolu bir yıl olarak değerlendirdi ve Hicrî Şemsî 1404 (2025) yılında da İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkesel ve sorumlu politikalarını sürdürme kararlılığını vurguladı.

Irakçi, Siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırganlığı ve insanlık dışı eylemleri ile Amerika'nın Yemen’e yönelik yasa dışı saldırılarına dikkat çekerek, Filistin halkının acılarının sona erdirilmesi ve İsrail’in Lübnan ile Suriye’ye yönelik saldırganlıklarının durdurulması için ülkeler arasında dayanışma ve iş birliğinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Ayrıca İran’ın uluslararası gelişmelere karşı sorumlu ve akılcı yaklaşımına değinen Irakçi, İran’ın ABD Başkanı’nın mektubuna verdiği yanıtın içeriğe ve üsluba uygun olduğunu, ama aynı zamanda diplomasi seçeneğinin de açık tutulduğunu ifade etti.

Irakçi, “Bizi sürekli zor kullanmakla tehdit eden ve farklı yetkililerce çelişkili söylemler dile getirilen bir tarafla doğrudan müzakere yapmak esasen anlamsız olur. Ancak biz yine de diplomasiye bağlıyız ve dolaylı müzakere yolunu denemeye hazırız,” dedi.

Dışişleri Bakanı, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu vurgulayarak, “İran, nükleer programının barışçıl doğası konusunda güvence vermek için daha önce nükleer anlaşma (KOEP) çerçevesinde gönüllü adımlar atmıştı. Ancak anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD oldu,” diye konuştu.