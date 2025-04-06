Gazze’deki soykırıma verilen desteğin son bulması ve ifade özgürlüğünün bastırılmasına karşı Washington’da protesto + video

New York, İRNA-ABD'nin başkenti Washington DC, cumartesi günü yerel saatle iki büyük gösteriye sahne oldu. Bunlardan biri, Donald Trump ve Elon Musk'ın ekonomi politikaları ile binlerce çalışanın işten çıkarılmasını protesto etmek için; diğeri ise Gazze halkına destek, Washington'un İsrail'e verdiği desteğin son bulması ve Trump yönetiminin ifade özgürlüğünü bastırmasına karşı çıkmak için yapıldı.

Binlerce kişi, Trump yönetiminden İsrail’e silah tedarikini durdurmasını ve Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdirmesini talep etti. Hamas yanlısı binlerce gösterici, İsrail’in Gazze’ye karşı yürüttüğü savaşa ve soykırıma son verilmesi için “küresel intifada” çağrısı yaptı ve Trump’ın ifade özgürlüğüne karşı savaşına tepki gösterdi. Amerikan medya kuruluşlarının aktardığına göre, gösteri Beyaz Saray önünde başladı ve ABD Kongresi’ne kadar sürdü. Göstericiler, İsrail’in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği soykırımın ve “Holokost”un durdurulmasını istedi. Protestocular, “Soykırımın normalleştirildiği bir dünyada yaşamayı kabul etmiyoruz!” sloganları attı.