Tuğgeneral Selami: Savaşı başlatan biz olmayacağız ama her savaşa hazırız

Cumartesi günü, Devrim Muhafızları Genel Komutanlığı’nda komutanlar ve yöneticilerle bir araya gelen Selami “Düşman, izzeti, kimliği, İslam’ı ve velayeti teslim almak ve yok etmek için tüm gücüyle geldi ama bunu başaramayacak.” açıklamasında bulundu.

Gazze’de yaşananları tarihin en şaşırtıcı hikayesi olarak nitelendiren Selami

“Bir avuç insan, tamamen kuşatma altında, susuz ve aç, düşmanın acımasız bombardımanı altında Kur’an okuyor, hicaplarına sarılıyor, şehadet getiriyor ve dimdik ayakta duruyorlar. Bu, inancın modern silah ve teknolojilere karşı verdiği gerçek bir savaştır.” ifadelerini kullandı.

Direniş cephesinin farklı noktalarındaki direnişe de dikkat çeken Selami, Yemen, Lübnan’daki Hizbullah ve Irak direnişinin de aynı kararlılıkla ayakta olduğunu ve

“Bu büyük ve şeytani cepheye karşı hiçbirimizin, Filistin’in ya da bir başka direnişin zarar görmeyeceğini düşünmek savaş mantığına aykırıdır.” dedi.

Siyonist rejimle yaşanan son karşılaşma ve “Gerçek Vaat” operasyonunun bir “gerçek savaş” ve iki varlığın karşı karşıya geldiği bir mücadele olduğunu vurgulayan Selami “Bu operasyon İslam’ın yüceliğini gösterdi. Müslümanlar teslim olmadı ve asla olmayacaklar.” dedi.

Direniş cephesinin gücüne dair açıklamalarını sürdüren Selami

“Biz ve direniş zayıf olsaydık, neden düşman Lübnan’da durdu? Neden Gazze’de ateşkesi kabul etti? Neden Hizbullah güçlü ve Filistin hâlâ savaşıyor? Yemen ise tüm bombardımanlara rağmen hâlâ direniyor; hatta Amerikalılar bile bombardımanların etkisizliğini kabul etti. Bu, düşmanın içine düştüğü bir çıkmazdır.” ifadelerini kullandı.

“Düşman, İran’ın caydırıcılığını zayıf görerek bizi teslimiyet ya da çatışma arasında seçim yapmaya zorluyor. Ama biz Devrim Muhafızlarıyız. Vatanımız cihat toprağıdır. Biz büyük savaşlar ve büyük düşmanlar için eğitildik.” diyen Selami, Kerbela’dan ilham aldıklarını ve bu yolda tereddütsüz ilerlediklerini belirtti.

Siyonist rejimi “önüne serilmiş bir sofra” gibi tanımlayan Tuğgeneral

“Düşman her yerde hedefimizde. Onu alt etmenin formüllerini öğrendik ve tüm silah sistemlerimize entegre ettik. Amerika’nın tam desteğine rağmen, bu rejimi yenmenin yazılımı ve donanımı elimizde.” ifadelerini kullandı.

“Savaştan korkmuyoruz, ama ilk ateşi biz açmayacağız. Ancak her türlü savaşa hazırız. Bu halkın ve silahlı kuvvetlerin içinde cihada olan susuzluk gerçek bir inançtır." diyen

Selami, düşmanın her türlü psikolojik savaşına ya da askeri eylemine karşı hazırlıklı olduklarını ve “Düşmana karşı bir adım bile geri atmayacağız. Büyük bir güç birikmiş durumda. Eğer düşman bizim bağlı ellerimizi çözmek isterse, ona gerçek gücümüzü gösterebiliriz.” açıklamasında bulundu.

Son olarak direniş cephesinin yükselen ivmesine dikkat çeken Tuğgeneral, düşmanın bu cepheyle başa çıkamadığını belirtti ve “Direniş cephesi tüm gücünü sahaya sürmüş değil. Şu an savaşın kapsamını sınırlamak adına temkinli davranıyor. Ama eğer eller çözülürse, savaşın boyutu ve ateşi, düşmanın hayal gücünü aşacaktır.”dedi.