Amerikalılar Trump’ın ekonomi politikalarından endişeli

Amerikalıların %54’ü Trump’ın ülkeye ithalat üzerindeki gümrük tarifelerine karşı çıkıyor. Anket katılımcısı Amerikalı seçmenlerin dörtte üçü, tarifelerin fiyat artışına yol açacağını söylüyor. Ocak ayında yapılan benzer bir ankette, seçmenlerin %68’i de tarifelerin fiyatları artıracağı görüşündeydi.

Trump yönetiminin enflasyonu kontrol etme konusundaki performansını olumsuz bulan seçmenlerin oranı, olumlu bulanlardan %15 daha fazla. Ekonomik planlara dair olumsuz görüşler ise olumlu görüşlerden %8 daha fazla çıktı.

Anket sonuçları ayrıca, Amerikalıların %51’inin Trump’ın başkanlık performansını onaylamadığını gösteriyor. %46’lık bir kesim ise bu görüşe katılmıyor.