5 Nis 2025 18:15
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News ID: 85794899
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Amerikalılar Trump’ın ekonomi politikalarından endişeli

5 Nis 2025 18:15
News ID: 85794899
Amerikalılar Trump’ın ekonomi politikalarından endişeli

Tahran, İRNA - Wall Street Journal gazetesinin yeni anketine göre, Donald Trump’ın gümrük tarifeleri çoğu Amerikalıyı endişelendiriyor ve halk, ABD hükümetinin enflasyonu kontrol altına alma ve fiyatları dizginleme planlarını yeterli bulmuyor.

Amerikalıların %54’ü Trump’ın ülkeye ithalat üzerindeki gümrük tarifelerine karşı çıkıyor. Anket katılımcısı Amerikalı seçmenlerin dörtte üçü, tarifelerin fiyat artışına yol açacağını söylüyor. Ocak ayında yapılan benzer bir ankette, seçmenlerin %68’i de tarifelerin fiyatları artıracağı görüşündeydi.

Trump yönetiminin enflasyonu kontrol etme konusundaki performansını olumsuz bulan seçmenlerin oranı, olumlu bulanlardan %15 daha fazla. Ekonomik planlara dair olumsuz görüşler ise olumlu görüşlerden %8 daha fazla çıktı.

Anket sonuçları ayrıca, Amerikalıların %51’inin Trump’ın başkanlık performansını onaylamadığını gösteriyor. %46’lık bir kesim ise bu görüşe katılmıyor.

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