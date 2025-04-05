Microsoft çalışanlarından Siyonist rejime destek protestosu

Bu protesto, İsrail’in Gazze’deki bombardımanların isabet oranını artırmak amacıyla Microsoft’un yapay zeka modellerini kullandığına dair haberlerin yayılmasının ardından gerçekleşti. Filistin yanlısı protestocular, bu Amerikan teknoloji devinin 50. yıl törenini kesintiye uğrattı.

Protesto, dün Microsoft’un Yapay Zeka CEO’su Mustafa Süleyman’ın uzun vadeli planlar ve gelişmelerle ilgili sunum yaptığı sırada başladı. Aynı anda şirket çalışanlarından İbtihal Ebu Sa’d sahneye doğru yürüyerek “Mustafa, yazıklar olsun sana.” diye bağırdı, bunun üzerine Süleyman konuşmasını kesti.

Ebu Sa’d salonda “Yapay zekânın kullanımına önem verdiğinizi iddia ediyorsunuz ama İsrail ordusuna yapay zekâ temelli silahlar satıyorsunuz. 50 bin kişi öldü ve Microsoft bu soykırımı bölgemizde destekliyor. Süleyman’ın ve tüm Microsoft’un elleri kana bulanmış durumda.” diye haykırdı.

Associated Press haber ajansı, bu yılın başlarında yayımladığı bir raporda, Microsoft ve OpenAI şirketlerinin yapay zekâ modellerinin İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik bombardımanları sırasında hedef belirleme amacıyla askeri bir program kapsamında kullanıldığını bildirmişti.