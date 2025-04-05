Hamas: Siyonist rejim liderleri yargılanmalı / Gazze'de 19 bin çocuk şehit oldu

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, "Zaman geçtikçe Siyonist rejimin Filistinli çocuklara yönelik suçları durmamıştır. Bu rejimin liderlerinin yargılanmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana 19 bin Filistinli çocuğun şehit olduğu ve 39 bin çocuğun anne, baba ya da her iki ebeveynini kaybettiği belirtildi.

Hamas “Uluslararası toplumun sessizliği altında Siyonist rejimin cezasız kalması, Gazze’deki çocuklara yönelik suçların artmasına neden olmaktadır. İnsan hakları kuruluşlarını, İsrail'in suçlarını ifşa etme sorumluluğunu yerine getirmeye ve Gazze'deki çocukların korunması için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz.” uyarısında bulundu.

Bu açıklama, kısa süre önce Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili yaptığı açıklamanın ardından geldi. UNRWA, Gazze nüfusunun %51’inin çocuklardan oluştuğunu duyurmuştu.