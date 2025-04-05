5 Nis 2025 14:44
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Hamas: Siyonist rejim liderleri yargılanmalı / Gazze'de 19 bin çocuk şehit oldu

5 Nis 2025 14:44
News ID: 85794729
Hamas: Siyonist rejim liderleri yargılanmalı / Gazze'de 19 bin çocuk şehit oldu

Tahran, İRNA– Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), 5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocukların hayatının korunması ve Siyonist rejim liderlerinin yargılanması çağrısında bulundu.

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, "Zaman geçtikçe Siyonist rejimin Filistinli çocuklara yönelik suçları durmamıştır. Bu rejimin liderlerinin yargılanmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hamas: Siyonist rejim liderleri yargılanmalı / Gazze'de 19 bin çocuk şehit oldu

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana 19 bin Filistinli çocuğun şehit olduğu ve 39 bin çocuğun anne, baba ya da her iki ebeveynini kaybettiği belirtildi.

Hamas “Uluslararası toplumun sessizliği altında Siyonist rejimin cezasız kalması, Gazze’deki çocuklara yönelik suçların artmasına neden olmaktadır. İnsan hakları kuruluşlarını, İsrail'in suçlarını ifşa etme sorumluluğunu yerine getirmeye ve Gazze'deki çocukların korunması için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz.” uyarısında bulundu. 

Hamas: Siyonist rejim liderleri yargılanmalı / Gazze'de 19 bin çocuk şehit oldu

Bu açıklama, kısa süre önce Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili yaptığı açıklamanın ardından geldi. UNRWA, Gazze nüfusunun %51’inin çocuklardan oluştuğunu duyurmuştu.

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