5 Nis 2025 10:34
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News ID: 85794346
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Ensarullah, Yafa'yı İHA ile hedef aldı/ Düşman İHA'sı düşürüldü

5 Nis 2025 10:34
News ID: 85794346
Ensarullah, Yafa'yı İHA ile hedef aldı/ Düşman İHA'sı düşürüldü

Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Ensarullah'ın Yafa'ya insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini ve k Sa'da vilayetinde düşmana ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Yemen ordusu sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erip bu bölgedeki zalimce kuşatma tamamen kaldırılana kadar, Filistin halkını destekleme konusundaki dini ve ahlaki görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

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