5 Nis 2025 10:23
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News ID: 85794323
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Kassam Tugayları Sözcüsü: Düşmanın yaşayan esirlerinin yarısı İsrail ordusunun saldırdığı bölgelerde bulunuyor

5 Nis 2025 10:23
News ID: 85794323

Tahran, İRNA- Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin yaşayan esirlerinin yarısının, İsrail rejimi ordusunun son günlerde olası bombardıman için tahliye edilmesi talimatı verdiği bölgelerde olduğunu söyledi.

Ebu Ubeyde, bu esirleri bu bölgelerden taşımamaya ve onları yoğun güvenlik önlemleri altında tutmaya karar verdiklerini belirterek, bu önlemlerin esirlerin hayatı için son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü "Eğer düşman gerçekten esirlerinin hayatından endişe ediyorsa, derhal müzakerelere başlamalı ve onları tahliye etme ya da serbest bırakma olasılığını sağlamalıdır. Biz uyarımızı yaptık ve bundan sonra sorumluluk kabul etmiyoruz." dedi.

Ayrıca, Ebu Ubeyde, "Netanyahu hükümeti, bu esirlerin hayatından tamamen sorumludur. Eğer gerçekten onları önemseseydi, Ocak ayında imzaladığı anlaşmaya sadık kalır ve belki de bugün çoğu evlerinde olurlardı." şeklinde konuştu.

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