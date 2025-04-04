Hava Savunma Kuvvetleri her türlü küstahlığa ezici bir cevap verecektir

Tuğgeneral Sabahiferd ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emirali Hacızade, Güneydoğu Hava Savunma Bölgesi (Fars Körfezi Şehitleri) bölgesinde konuşlu adaları ve çeşitli birlikleri ziyaret ederek bu bölgenin savaş kabiliyeti ve savunma gücünü operasyonel ve istihbari açıdan değerlendirdi.

Sabahiferd ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Fars Körfezi ve ülkemizin güneydoğusunda sağlanan huzur ve güvenlik, bu bölgedeki uzman personelin keskin gözü ve gurur verici gayreti sayesinde mümkün olmuştur” dedi.

Devamında, “Silahlı kuvvetlerin görevi, bu milletin tüm coğrafyasına huzur getirmektir. Bugün Ordu Hava Savunma Kuvveti en yüksek hazırlık seviyesindedir. Düşmanlar da bunun farkında ve bu durum, onların herhangi bir saldırı veya ihlalde bulunmalarını engelliyor” ifadelerini kullandı.

Sabahiferd ayrıca, silahlı kuvvetler arasındaki birlik ve dayanışmanın, hem İslam Devrimi Lideri’ne hem de halkımıza güven verdiğini; öte yandan düşmanların kalbine korku saldığını belirtti.