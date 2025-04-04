4 Nis 2025 16:25
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İran’dan Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ın Üçlü Sınır Anlaşması'na destek

4 Nis 2025 16:25
News ID: 85793895
İran’dan Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ın Üçlü Sınır Anlaşması'na destek

Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında imzalanan üç ülkenin sınırlarının kesişim noktasının belirlenmesine dair anlaşma ile “Hucend Bildirisi” olarak bilinen sonsuz dostluk deklarasyonunu memnuniyetle karşıladı.

İsmail Bekaî bu anlaşmayı, taraf ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine karşılıklı saygı, karşılıklı güvenin inşası ve Orta Asya’da barış ve istikrarın pekiştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın Orta Asya ülkeleri arasındaki sınır ihtilaflarının barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgesel bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik çaba ve girişimleri destekleme konusundaki ilkesel tutumuna vurgu yaparak, Özbekistan – Tacikistan – Kırgızistan arasında varılan üçlü anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrarı garanti altına almasını, farklı alanlarda daha fazla anlayış ve iş birliği ile bölge ülkelerinin ekonomik büyüme ve kalkınmasının güçlenmesine zemin hazırlamasını umduğunu ifade etti.

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