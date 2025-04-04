İran’dan Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ın Üçlü Sınır Anlaşması'na destek

İsmail Bekaî bu anlaşmayı, taraf ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine karşılıklı saygı, karşılıklı güvenin inşası ve Orta Asya’da barış ve istikrarın pekiştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın Orta Asya ülkeleri arasındaki sınır ihtilaflarının barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgesel bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik çaba ve girişimleri destekleme konusundaki ilkesel tutumuna vurgu yaparak, Özbekistan – Tacikistan – Kırgızistan arasında varılan üçlü anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrarı garanti altına almasını, farklı alanlarda daha fazla anlayış ve iş birliği ile bölge ülkelerinin ekonomik büyüme ve kalkınmasının güçlenmesine zemin hazırlamasını umduğunu ifade etti.