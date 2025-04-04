Türkiye, Trump'ın koyduğu %10'luk gümrüğün kaldırılması için ABD ile müzakere istedi

Tahran, İRNA - Türkiye Ticaret Bakanı bugün yaptığı açıklamada, Ankara'nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan ek %10'luk gümrüğün kaldırılması için Washington ile müzakere etmek istediğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, birçok ülkeye uygulanan daha yüksek gümrüklerle kıyaslandığında %10’luk gümrüğün “kötünün iyisi” olarak değerlendirilebileceğini söyledi.