İran’dan Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi kararına sert tepki

İran’ın BM Cenevre Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, İnsan Hakları Konseyi’nin 58. oturumunda “İran İslam Cumhuriyeti'nde İnsan Hakları Durumu” başlıklı L.20 sayılı karar taslağının sunulması ve kabulü sırasında yaptığı açıklamada, bu kararda İran’a karşı öngörülen ayrımcı ve gerekçesiz denetim mekanizmalarını sert sözlerle eleştirdi. Bahreyni, bu tür girişimlerin Konsey’i işlevsizliğin ve kaynak israfının yeni bir bataklığına sürüklediğini, kurumun itibarına zarar verdiğini söyledi.

İran temsilcisi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve bu ihlallerin faillerinin cezasız kalmasına da dikkat çekerek “Filistin’de en ağır insan hakları ihlalleri sürekli olarak yaşanırken ve failleri en yüksek düzeyde dokunulmazlık ve cezasızlıktan yararlanırken, L.20 karar tasarısının destekçileri, İran’daki insan hakları durumuna ilişkin yanıltıcı bir tablo çizerek bu Konsey’i aldatmaya çalışmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bahreyni, BM İnsan Hakları Konseyi üyelerine çağrıda bulunarak, bu “aldatıcı” girişime karşı çıkmalarını ve bazı ülkelerin Konsey’i siyasi amaçlarla kötüye kullanmalarına engel olmalarını istedi.