4 Nis 2025 11:52
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News ID: 85793706
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Türkiye: Siyonist rejim bölgedeki kaosu körüklüyor

4 Nis 2025 11:52
News ID: 85793706

Tahran, İRNA - Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı sert açıklamada, işgalci İsrail rejiminin bölge ülkelerine yönelik düşmanca ve yayılmacı politikalarını kınayarak, bu politikaların çatışmaları körükleyen ve bölgenin barış ve istikrarını tehdit eden bir yaklaşımı yansıttığını vurguladı.

Açıklamada “ İsrail (rejim) herhangi bir tahrik veya tehdit olmaksızın Suriye’de birçok noktaya eş zamanlı hava ve kara saldırıları düzenlemesi, İsrail’in dış politikasının doğasını teyit etmektedir. Bu politika, yalnızca çatışmaları körüklemeye dayalı bir stratejinin parçası olarak değerlendirilebilir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Suriye ve Lübnan da dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarının, Gazze’de süregelen soykırımla birlikte, Filistin halkına karşı yürütülen topyekûn savaşın, terörist yerleşimcilere verilen desteğin ve Batı Şeria’yı ilhak etme niyetinin açıkça dile getirilmesinin, bu rejimin İsrailli yetkililerin artık gizleyemediği yayılmacı emellerini ortaya koyduğunu vurguladı.

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