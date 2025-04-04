Türkiye: Siyonist rejim bölgedeki kaosu körüklüyor

Açıklamada “ İsrail (rejim) herhangi bir tahrik veya tehdit olmaksızın Suriye’de birçok noktaya eş zamanlı hava ve kara saldırıları düzenlemesi, İsrail’in dış politikasının doğasını teyit etmektedir. Bu politika, yalnızca çatışmaları körüklemeye dayalı bir stratejinin parçası olarak değerlendirilebilir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Suriye ve Lübnan da dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarının, Gazze’de süregelen soykırımla birlikte, Filistin halkına karşı yürütülen topyekûn savaşın, terörist yerleşimcilere verilen desteğin ve Batı Şeria’yı ilhak etme niyetinin açıkça dile getirilmesinin, bu rejimin İsrailli yetkililerin artık gizleyemediği yayılmacı emellerini ortaya koyduğunu vurguladı.