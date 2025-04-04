Pezeşkiyan: Müslümanlar birlik içinde olursa, düşmanlar hiçbir Müslüman millete zulmedemez

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisine ve Yemen halkına Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, Ramazan ayının düşünme ve tefekkür için bir fırsat olduğunu belirtti ve "Bu ay, Müslümanların birleşip uyum içinde olursa, düşmanların hiçbir Müslüman millete zulmetmeye cesaret edemeyeceğini idrak etmek için iyi bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı da bu telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı, İran halkı ve İslam Devrimi’nin Yüce Lideri'ne Ramazan Bayramı’nı kutlayarak "İran İslam Cumhuriyeti'nin İslami birliğe verdiği destek gerçekten gurur vericidir. İslam ülkeleri ortak noktalar üzerinde odaklanıp birlik ve beraberlik içinde olursa, emperyalist güçler İslam ülkelerine teker teker zulmedip saldırıda bulunamazlar." dedi.