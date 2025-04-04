Pezeşkiyan: Hiçbir ülkeyle savaş halinde değiliz / Savunma gücümüzde en üst düzeydeyiz

Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisine, kralına ve Suudi halkına Ramazan Bayramını kutlayarak, Ramazan ayını, Müslümanların Kur’an ve bu mübarek aya ait ibadetler gibi ortak değerlerini hatırlama fırsatı olarak değerlendirdi. Ayrıca, İslam ülkelerinin bu ortak değerlere dayanarak, aralarındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek suretiyle kendi ülkeleri ve bölge için en üst düzeyde barış, güvenlik ve ilerleme sağlayabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Müslümanların birlik içinde hareket etmeleri halinde, başta Filistin ve Gazze halkı olmak üzere bazı İslam ülkelerine yönelik zulüm ve vahşeti engelleyebileceklerini belirterek, "Eminim ki İslam ülkeleri iş birliği yaparak bölgeye güvenlik ve refahı en iyi şekilde getirebilir" dedi.

Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensinin Müslüman ülkeler ve bölge komşuları arasındaki iş birliği ve uyum konusundaki görüş ve açıklamalarına teşekkür ederek, "Siz de konuşmanızda belirttiğiniz gibi, İslam ülkeleri el ele verirse, Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına yönelik işlediği suçları durdurabilir, bölgede istikrar ve huzur sağlayabilir ve daha da büyük kalkınma için çaba gösterebilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Veliaht Prensin diğer bir ifadesine atıfta bulunarak, "İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman savaş ve çatışma peşinde olmamıştır. Nükleer enerjinin barışçıl olmayan amaçlarla kullanılması, güvenlik ve savunma doktrinimizde kesinlikle yer almamaktadır. İran’ın nükleer faaliyetleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi tamamen denetlenebilir durumdadır" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti, karşılıklı çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde bazı gerginliklerin çözümü için diyalog ve iş birliğine hazırdır. Hiçbir ülkeyle savaş halinde değiliz, ancak kendimizi savunma konusunda da asla tereddüt etmeyiz. Bu alandaki hazırlık ve gücümüz en üst düzeydedir" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi de bu telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı ve İran halkının Ramazan Bayramı’nı kutladı ve Pezeşkiyan’ın Müslüman ülkeler arasındaki uyumun güçlendirilmesi konusundaki yaklaşım ve tutumunu takdir etti. "Umarım iş birliğini geliştirme süreci devam eder ve bölgede daha fazla istikrar, güvenlik ve kalkınma sağlanabilir" dedi.

Muhammed bin Selman Al Suud, bölge ve İslam ülkelerinin durumu hakkında bir analiz sunarak, "İran, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeler arasındaki iş birliği, istikrarı ve barışı sağlamada etkili bir katkı sağlayabilir. Suudi Arabistan, bölgedeki her türlü gerginlik ve güvensizliğin giderilmesine katkı sağlamaya hazırdır" dedi.