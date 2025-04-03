İran, Trump'ın tehditlerine karşı küresel kınama talep etti

Mecid Taht Revançi, bugün Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri dışişleri bakan yardımcıları toplantısında bu çağrıyı yaptı.

Toplantıda konuşan Taht Revançi, ABD Başkanı’nın İran’a karşı güç kullanma tehdidini tehlikeli olarak nitelendirerek, bunun uluslararası hukukun temel ilkeleri ve BM Şartı’na aykırı olduğunu belirtti. BM Şartı'nın, devletlerin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanımını yasakladığını vurguladı.

İran’ın, BM Güvenlik Konseyi’nden bu açıklamaları kınamasını talep ettiğini hatırlatan Revançi, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün de benzer bir tutum benimseyerek, uluslararası barış ve güvenliği koruma yönünde adım atmasını istedi.