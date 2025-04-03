3 Nis 2025 15:45
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İran, Trump'ın tehditlerine karşı küresel kınama talep etti

3 Nis 2025 15:45
News ID: 85793319
İran, Trump'ın tehditlerine karşı küresel kınama talep etti

Moskova - İRNA – İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD Başkanı’nın İran’a yönelik açıklamalarının uluslararası kuruluşlar, özellikle de Şanghay İşbirliği Örgütü tarafından kınanmasını talep etti.

Mecid Taht Revançi, bugün Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri dışişleri bakan yardımcıları toplantısında bu çağrıyı yaptı.

Toplantıda konuşan Taht Revançi, ABD Başkanı’nın İran’a karşı güç kullanma tehdidini tehlikeli olarak nitelendirerek, bunun uluslararası hukukun temel ilkeleri ve BM Şartı’na aykırı olduğunu belirtti. BM Şartı'nın, devletlerin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanımını yasakladığını vurguladı.

İran’ın, BM Güvenlik Konseyi’nden bu açıklamaları kınamasını talep ettiğini hatırlatan Revançi, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün de benzer bir tutum benimseyerek, uluslararası barış ve güvenliği koruma yönünde adım atmasını istedi.

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