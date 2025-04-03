İran, Siyonist rejimin Suriye’deki sivil ve savunma altyapılarına yönelik saldırısını kınadı
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman olduğu gibi Batı Asya'nın önemli bir bölgesinde köklü ve onurlu bir millet olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü, onuru ve ulusal egemenliğinin korunmasının gerekliliğine vurgu yaptığını belirtti.
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