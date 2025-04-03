3 Nis 2025 13:39
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News ID: 85793247
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Yemen Silahlı Kuvvetleri: ABD'ye ait "MQ-9" İHA'sını düşürdük

3 Nis 2025 13:39
News ID: 85793247

Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri, yayımladığı bildiride, ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracının (İHA), El-Hudeyde vilayeti hava sahasında düşmanlık içeren bir görev sırasında düşürüldüğünü duyurdu.

Bu İHA, son 72 saat içinde düşürülen ikinci, "Vaadedilen Zafer ve Kutsal Cihad" savaşı sırasında ise hava savunmamız tarafından düşürülen 17. insansız hava aracı oldu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri ayrıca, ülkemizin egemenliğini zayıflatmaya yönelik düşman girişimlerine karşı koymaya devam edeceklerini vurguladı. Büyük Yemen halkıyla birlikte Gazze'yi destekleme operasyonlarını sürdüreceklerini belirten açıklamada, bu operasyonların ancak Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesi ve ablukanın kaldırılmasıyla durdurulacağı ifade edildi.

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