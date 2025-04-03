Yemen Silahlı Kuvvetleri: ABD'ye ait "MQ-9" İHA'sını düşürdük

Bu İHA, son 72 saat içinde düşürülen ikinci, "Vaadedilen Zafer ve Kutsal Cihad" savaşı sırasında ise hava savunmamız tarafından düşürülen 17. insansız hava aracı oldu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri ayrıca, ülkemizin egemenliğini zayıflatmaya yönelik düşman girişimlerine karşı koymaya devam edeceklerini vurguladı. Büyük Yemen halkıyla birlikte Gazze'yi destekleme operasyonlarını sürdüreceklerini belirten açıklamada, bu operasyonların ancak Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesi ve ablukanın kaldırılmasıyla durdurulacağı ifade edildi.