Siyonist rejim askerlerinin Suriye'nin Dera Eyaleti'ndeki bölgelere girdi

Siyonist rejimin Suriye’nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları ve askeri altyapıyı hedef almasının ardından, bu rejime ait askerler onlarca araç ve zırhlı personel taşıyıcı ile Dera eyaletine giriş yaptı.

Bu güçler, Dera eyaletinin Nawa kenti yakınlarındaki bölgelere girerek, el-Cebliye barajı çevresindeki ormanlık alanlara konuşlandı.

Bölge sakinleri, hükümetin Siyonist askerlerin ilerleyişine karşı harekete geçmemesi üzerine çağrıda bulundu.

Siyonist rejimin topçu birlikleri, bölgedeki halk hareketlerini takip ettikten sonra Cemu Tepesi ve el-Cabiye yükseltilerini top atışına tuttu.

Bazı yerel medya kaynakları, en az 400 Siyonist askerin Dera eyaletine giriş yaptığını bildiriyor.

Suriye hükümetinin bu kara ve hava saldırılarına karşı hareketsiz kalması ve sessizliği, halk ve sosyal medya aktivistleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Öte yandan, Suriye’nin Dera kentindeki camiler, Siyonist rejim askerlerine karşı genel seferberlik ilan etti.