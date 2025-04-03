İran, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin’deki cinayetlerini kınadı

İsmail Bekaî, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin gıda hakkı raportörünün son raporuna atıfta bulunarak, İsrail rejimine açlık ve kıtlığı bir soykırım aracı olarak kullanmayı durdurması için baskı yapılması çağrısını hatırlattı. Ayrıca, BM insan hakları mekanizmalarının bu konudaki sorumluluğunu vurguladı ve İngiltere, Kanada, Almanya ve Fransa gibi bazı Batılı ülkelerin Filistin’deki ağır ve sistematik insan hakları ile insancıl hukuk ihlallerine karşı kayıtsız kalmasını eleştirerek, bu tutumlarını insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda samimiyetsizliklerinin açık bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Bekaî, uluslararası hukuka göre tüm devletlerin soykırım ve savaş suçları da dahil olmak üzere ağır insan hakları ihlallerini önleme ve bunlarla mücadele etme konusunda ortak sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatarak, Siyonist rejimin cezasız kalmasının bu rejimi daha da cesaretlendirdiğini ve işgal altındaki Filistin’deki katliam ve işgallerin devamına yol açtığını belirtti. Tüm dünya ülkelerine, özellikle İslam ülkelerine çağrıda bulunarak, mazlum Filistin halkıyla sözlü ve fiili dayanışma göstermelerini ve savunmasız Filistinli kadın ve çocukların katledilmesine engel olmalarını istedi.