Irakçi: ABD yetkililerinin tehditkar açıklamaları mevcut durumu daha da karmaşık hale getirecek

Bugün, Hollanda Dışişleri Bakanı Kasparold Kamp, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı, görüşmede bölgedeki artan gerilimlerden duyduğu endişeyi dile getirerek, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Kızıldeniz’de uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanması konusunda İran’ın aktif bir rol üstlenmesini talep etti.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi ise İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl nükleer programını sürdürme konusundaki kararlılığını vurgulayarak "İran İslam Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi, eşit koşullarda ve dolaylı şekilde gerçek müzakerelere hazırdır. Ancak bunun gerçekleşmesi için yapıcı bir atmosferin oluşması ve tehdit, baskı ve şantaja dayalı yaklaşımlardan kaçınılması gerekmektedir.” dedi.

Irakçi, ABD yetkililerinin İran’a yönelik tehditkar açıklamalarını kabul edilemez, BM Şartı’na ve uluslararası hukuka aykırı bulduğunu belirterek, bu tür söylemlerin mevcut durumu daha da karmaşık hale getireceği uyarısında bulundu. “İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık verecektir.” ifadelerini kullandı.

Irakçi ayrıca, Birleşmiş Milletler’e üye tüm devletlerin uluslararası hukukun korunması konusunda sorumluluk taşıdığını hatırlatarak, Avrupa Birliği’nin ABD yetkililerinin kışkırtıcı söylemlerine karşı herhangi bir tutum sergilememesini eleştirdi ve “Bu tür söylemler uluslararası barış ve güvenliği doğrudan tehdit etmektedir.” dedi.