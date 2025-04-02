Cumhurbaşkanı: İran, İslam ülkeleri ve komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye büyük önem veriyor 

Mesud Pezeşkiyan, bugün öğleden sonra Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisinin ve Bahreyn halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, Ramazan ayının ve bayramın bereketiyle İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmanın daha da güçlenmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın komşularıyla ve İslam ülkeleriyle ilişkileri pekiştirmeye büyük önem verdiğini belirterek “Bahreyn ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeye istekliyiz ve iş birliğimizin hızla genişletilmesini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız.” dedi.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ise Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a ve İran halkına Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek “İran ve Bahreyn, uzun yıllardır derin dostane ve komşuluk ilişkilerine sahiptir ve bugün bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bahreyn Kralı, geçmişte İran’a yaptığı ziyaret sırasında İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney ile gerçekleştirdiği görüşmenin kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan selamlarını ve bayram tebriğini İran Lideri’ne iletmesini istedi. Ayrıca, “Komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olumlu ve yapıcı yaklaşımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizinle yüz yüze görüşerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulunmaya hazırım ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.