Pezeşkiyan: Ürdün ile iş birliğini genişletmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağız

Mesud Pezeşkiyan bugün öğleden sonra Ürdün Kralı II. Abdullah bin Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak kendisine ve Ürdün halkına ibadetlerinin kabul olmasını diledi. Pezeşkiyan, “Umarım mübarek Ramazan ayının bereketleri, İslam milletlerinin daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmasına, ayrıca mazlum halklara, özellikle masum Filistin ve Gazze halkına daha etkili bir şekilde yardım etme konusunda ortak bir anlayışa varmalarına vesile olur. Biz, tüm İslam ülkelerini din kardeşimiz olarak görüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı, Gazze'de ateşkesin ihlal edilmesi ve siyonist rejimin savunmasız halka yönelik vahşi saldırılarını yeniden başlatmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, Gazze'nin geleceğiyle ilgili zorla göç gibi ortaya atılan söylemleri kınadı.

Pezeşkiyan “Dışişleri bakanlarının sürekli temas halinde olması, İran ve Ürdün’ün çeşitli konulardaki tutumlarının, özellikle Gazze halkını destekleme konusunda birbirine yakınlaşmasına yardımcı olabilir. İran İslam Cumhuriyeti, dost ve kardeş ülke Ürdün ile ilişkileri güçlendirmek ve iş birliğini genişletmek için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı II. Abdullah bin Hüseyin ise Cumhurbaşkanı Pezeshkian ile görüşme fırsatı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Ürdün Dışişleri Bakanı’na, İran ile ilişkileri derinleştirmek ve genişletmek amacıyla İran Dışişleri Bakanı ile görüşmelerini ve istişarelerini artırması talimatını verdim.” dedi.

Ürdün Kralı, ülkesinin bölgesel gelişmeler ve özellikle Filistin ile Gazze konusundaki tutumuna ilişkin İran’ın desteğine teşekkür ederek, “Ürdün de bölgesel gelişmeler ve zorluklardan endişe duyuyor. Umarım en kısa sürede sizinle yüz yüze görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yolları ve bölgesel zorlukların yönetimi konusunda iş birliğimizi artırmaya yönelik görüşmeler yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.