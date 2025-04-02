Pezeşkiyan: Kuveyt ve diğer komşularla ilişkileri geliştirmek için her türlü iş birliğine hazırız

Mesud Pezeşkiyan, bugün Kuveyt Emiri Nawaf Al-Ahmad Al-Cabir Al-Sabah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kendisine ve Kuveyt halkına Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, Ramazan ayı ve bayramının İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı artırmasını temenni etti. Pezeşkian, "Kur'an'ın öğütlerine göre tüm İslam ülkelerini kardeş olarak görüyoruz. Ayrıca komşulara ilişkin hadislerde ve dini tavsiyelerde vurgulanan dostane ilişkilerin önemine inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı, İslam inançlarına dayalı olarak komşularla iyi ilişkiler geliştirme gerekliliğini vurgulayarak, "Kuveyt ve diğer komşularımızla çeşitli alanlarda ilişkileri genişletmek için her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı. Pezeşkian ayrıca, bölgesel gerilimlerin giderilmesi konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin "yalnızca hak ve adalet temelinde hareket edeceğini, ne adaletin ötesine geçeceğini ne de adalet ve hakkaniyetin ötesinde bir şeyi kabul edeceğini" belirtti.

Kuveyt Emiri Nawaf Al-Ahmad Al-Cabir Al-Sabah ise telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, İran-Kuveyt ilişkilerinin dostane ve samimi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Kuveyt, İran ile ilişkilerini daha da geliştirmek istiyor. Bu doğrultuda, komşu ve dost ülkelerle ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik olumlu mesajlarınızı ve yapıcı yaklaşımınızı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Kuveyt Emiri ayrıca, ülkesinin bölgesel ve uluslararası anlaşmazlıkların güç kullanmadan, diyalog yoluyla çözülmesini desteklediğini vurgulayarak, "Kuveyt hükümeti ve halkı, Anayasa’ya dayanarak, ülke topraklarından başka bir ülkeye yönelik herhangi bir saldırgan eylemin gerçekleşmesine asla izin vermez ve bu tutum hiçbir dış etkenin etkisiyle değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.