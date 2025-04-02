İran, terörist İsrail rejimini hesap vermeye zorlamak için tüm kapasitelerini kullanmakta kararlı

Dışleri Bakanlığı, siyonist rejimin İran’ın Şam’daki büyükelçiliğine düzenlediği saldırının yıl dönümü münasebetiyle bir bildiri yayımladı. Bildiride şu ifadeler yer aldı: Bir yıl önce, (Nisan 2024), siyonist suç rejimi, uluslararası hukukun en temel ilke ve kurallarını açıkça ihlal ederek İran İslam Cumhuriyeti’nin Şam’daki büyükelçilik binasına saldırdı. Bu saldırı, İran İslam Cumhuriyeti’nin terörle mücadelede görev yapan askeri danışmanları ile birkaç Suriyeli vatandaşın şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtı.

Bildirinin devamında " Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne düzenlediği askeri-terör saldırısı, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın özellikle güç kullanımının yasaklanması ilkesinin, uluslararası hukukun temel kurallarının ve normlarının, özellikle 1961 Diplomatik İlişkiler Konvansiyonu ile 1973 Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Konvansiyonu'nun açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, siyonist apartheid rejiminin sürekli ve sayısız hukuk ihlallerine karşı süregelen sessizliği kınanarak, bu durumun İsrail rejiminin Filistin, Lübnan ve Suriye gibi bölgelerde soykırım, işgal ve savaş kışkırtıcılığı yapmasını mümkün kılan ABD, İngiltere ve bazı Batılı ülkelerin kapsamlı desteğinin bir yansıması olduğu vurgulandı. Bu destek, siyonist rejimin uluslararası hukukun, insan haklarının ve insancıl hukukun temel ilkelerini açıkça ihlal etmeye devam etmesinin başlıca nedenlerinden biri olarak gösterildi.