Filistin’i destekçisi araştırmacı: ABD, dünyayı Batı Asya’da daha geniş bir savaşa sürüklüyor

ABD’nin Politikalarını Eleştirdiği İçin Görevden Alındı

ABD doğumlu İranlı akademisyen, Salı gecesi X (eski Twitter) platformunda yayımladığı açıklamada, Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin sözleşmesini feshettiğini belirtti.

Dotaghi “Cuma günü, yani Kudüs Günü'nde ve ikinci Ramazan Bayramı’mızı devam eden bir soykırımın gölgesinde kutlamaya yalnızca birkaç gün kala, Yale Hukuk Fakültesi benimle olan sözleşmesini, Filistin’deki Siyonist vahşeti eleştirdiğim için iptal etti” dedi.

Bu kararın, ABD’de öğrenci ve akademisyenlere yönelik geniş çaplı baskının bir parçası olduğunu vurgulayan Dotaghi “Yale, Cornell, Columbia ve Harvard gibi üniversitelerin faşist yönetim anlayışını normalleştirdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Siyonist Güçlerle İşbirliği Yapmam

Filistin’e desteğini yineleyen akademisyen, “Ben duruşumun arkasındayım ve soykırım işleyenlerin çıkarlarını savunan siyonist güçlerle işbirliği yapmayacağım. Çocuk katliamını devlet politikası haline getiren bir rejime meşruiyet kazandırmam” dedi.

Dotaghi, Yale Üniversitesi’nin kendisini 'Samidoun' adlı Filistinli tutuklularla dayanışma grubu ile bağlantılı olmakla suçladığını ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiğini söyledi. Ancak akademisyen, bu suçlamaların “kanıtsız” olduğunu savundu.

"ABD, Batı Asya’da Büyük Bir Savaşı Tetikliyor"

Dotaghi, ABD’nin İsrail’e verdiği destek konusunda ise “Şu anda Amerikan imparatorluğunun çöküş sürecinde kritik bir dönemeçteyiz. ABD, dış cephede savaşı körüklerken, iç cephede de baskıcı politikalarını sertleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, ABD’nin bölgedeki eylemlerine de değinen Dotaghi, “ABD, Siyonist vekilleri aracılığıyla Filistin’de soykırım gerçekleştiriyor. Yemen’i acımasızca bombalıyor, Suriye’de vekilleri eliyle etnik temizlik yapıyor, İsrail’in Lübnan’a saldırmasına göz yumuyor ve yetkilileri her gün İran’a karşı tehditler savuruyor. Bütün bunlar, ABD’nin dünyayı Batı Asya’da geniş çaplı bir savaşa sürüklediğini gösteriyor” dedi.

Dotaghi açıklamasını, “Batı’nın soykırım düzenine boyun mu eğeceğiz, yoksa Filistinlilerin önderlik ettiği Küresel Güney’in direnişine mi katılacağız?” sorusuyla bitirdi.

2023 yılında Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir projede yönetici yardımcısı olarak göreve başlayan Dotaghi, Filistin yanlısı görüşleriyle tanınıyordu ve ekonomik, ırksal ve toplumsal eşitliği teşvik eden bir projede çalışıyordu.

Geçtiğimiz hafta, üniversite yetkilileri Dotaghi’yi ani bir kararla kampüse girişten men etti ve onu idari izne çıkardı. Ayrıca, kendisini Yale mensubu olarak tanıtması da yasaklandı.

Üniversite yetkilileri, bu kararın ABD hükümetinin yaptırım listesinde yer alan kuruluşlarla bağlantısı olduğu iddiasıyla alındığını belirtti. Bu kuruluşlardan biri olarak 'Samidoun' öne çıkıyor. ABD Hazine Bakanlığı, geçen yıl bu grubu “Filistin’e bağış toplama kisvesi altında faaliyet gösteren sahte bir hayır kurumu” olarak tanımlayarak yaptırım listesine eklemişti.