Yemen: Amerikan savaş gemilerini füze ve İHA'larla hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Amerikan savaş gemilerine yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini belirtti.

Seri, yayımladığı görüntülü mesajda, “Düşman savaş gemilerini, ABD’ye ait Truman uçak gemisinin liderlik ettiği filo da dahil olmak üzere, Kızıldeniz’de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldık” dedi.

El-Mesire televizyonu, bu açıklamanın son 24 saat içinde yaşanan üçüncü çatışmaya işaret ettiğini ve operasyonun bu açıklama yapılana kadar sürdüğünü aktardı.

Yemen ordusu sözcüsü, operasyonlarının belirlenen savaş bölgesinde hızlanarak devam edeceğini ve Amerikan güçlerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

Seri, açıklamasında, “İsrail’e karşı gerçekleştirdiğimiz operasyonların amacı, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmaktır. Gazze’ye yönelik saldırılar sona ermedikçe ve abluka kaldırılmadıkça operasyonlarımız sürecektir” ifadelerini kullandı.