İran, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarını, özellikle bugün Beyrut’un Dahiyye bölgesinde gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı. Bu saldırıda, Hizbullah yetkililerinden biri ve oğlu da dahil olmak üzere birçok Lübnan vatandaşı hayatını kaybetti.

Bekaî, Siyonist rejimin iki binden fazla kez ateşkesi ihlal ettiğini, Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saldırdığını, sivilleri katlettiğini ve suikastler düzenlediğini belirterek, bu zalim saldırıların uluslararası hukuk ve insan hakları kurallarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Ayrıca, ateşkes garantörlerinin Siyonist rejimin saldırganlığı karşısındaki kayıtsızlığını üzüntü verici olarak nitelendirdi ve bu durumun, verdikleri taahhütlerin geçersiz olduğunu gösterdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası kuruluşların, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, İsrail’in Lübnan ve işgal altındaki Filistin’deki saldırıları ve suçları karşısındaki kayıtsızlığını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Ayrıca, ABD ve diğer Batılı destekçilerini İsrail’in suçlarına ve hukuksuzluklarına ortak olmakla suçladı ve bölge ülkelerinin, işgalci rejimin yayılmacı politikaları ve saldırganlığına karşı daha ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.