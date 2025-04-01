UNICEF: İsrail'in son saldırılarında Gazze'de yüzlerce çocuk hayatını kaybetti

UNICEF açıklamasında, ateşkesin çökmesi ve yoğun hava saldırıları ile kara operasyonlarının yeniden başlamasının en az 322 çocuğun ölümüne ve 609 çocuğun yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Başka bir deyişle, son on gün içinde her gün 100’den fazla çocuk ya hayatını kaybetti ya da sakat kaldı.

Örgüt ayrıca, çoğu çocuğun yerinden edildiğini ve geçici çadırlara ya da hasar görmüş evlere sığındığını vurguladı.

UNICEF'in paylaştığı verilere göre, bu sayılar arasında Han Yunus'taki Nasser Hastanesi acil servisine yapılan saldırıda ölen ve yaralanan çocuklar da bulunuyor.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, yaptığı açıklamada "Ateşkes, Gazze'deki çocukların hayati derecede ihtiyaç duyduğu bir güvenlik ağı sağlıyordu" derken "Çocuklar, şimdi yeniden ölümcül şiddet ve yoksunluk sarmalının içine sürüklendi." açıklamasında bulundu.

İsrail rejimi 18 Mart'ta Gazze'yi yeniden bombalamaya başladı ve ardından bölgede yeni bir kara saldırısı başlattı. Bu durum, yaklaşık iki ay süren ateşkesin sona ermesine neden oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, savaşın yeniden başlamasından bu yana İsrail saldırılarında en az 1.001 kişi hayatını kaybetti.