1 Nis 2025 17:15
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News ID: 85792310
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Avrupa kılıcını çekti / Von der Leyen: Trump’ın tarifelerine cevapsız kalmayacağız

1 Nis 2025 17:15
News ID: 85792310
Avrupa kılıcını çekti / Von der Leyen: Trump’ın tarifelerine cevapsız kalmayacağız

Tahran, İRNA - Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada sert ve net bir dille Donald Trump yönetiminin gümrük tarifesi politikalarını eleştirdi ve Avrupa Birliği’nin Washington’un tek taraflı hamleleri karşısında eli kolu bağlı kalmayacağını vurguladı. Avrupa’nın ekonomik gücüne dikkat çeken Von der Leyen, tüm karşı önlemlerin masada olduğunu ve ABD’nin tarifeler savaşını sürdürmesi halinde Brüksel’in misilleme yapmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD’nin çelik, alüminyum, otomobil, otomobil parçaları ithalatına %25’lik vergi getirmesi ve ayrıca ilaç ve ahşap ürünlerine de tarife uygulamayı planlamasıyla ilgili olarak Von der Leyen  “Bu tarifeler, Amerikalıların gıda ve ilaç için ödeyeceği ek bir vergidir. Bu politika enflasyonu artıracak ve istihdamı tehdit edecektir. Biz çatışma istemiyoruz, ancak gerekirse yanıt vereceğiz.” ifadelerini kullandı. 

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