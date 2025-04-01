Avrupa kılıcını çekti / Von der Leyen: Trump’ın tarifelerine cevapsız kalmayacağız

ABD’nin çelik, alüminyum, otomobil, otomobil parçaları ithalatına %25’lik vergi getirmesi ve ayrıca ilaç ve ahşap ürünlerine de tarife uygulamayı planlamasıyla ilgili olarak Von der Leyen “Bu tarifeler, Amerikalıların gıda ve ilaç için ödeyeceği ek bir vergidir. Bu politika enflasyonu artıracak ve istihdamı tehdit edecektir. Biz çatışma istemiyoruz, ancak gerekirse yanıt vereceğiz.” ifadelerini kullandı.