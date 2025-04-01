Katar ve İsrail'den Yunanistan'da ortak hava tatbikatı

İsrail rejimine ait televizyon kanalı, "Iniochos 2025" adlı çok uluslu hava tatbikatının Yunanistan’ın batısındaki Andravida Hava Üssü’nde başladığını duyurdu. Haberde, Katar ve İsrail’in bu yıl ilk kez bu tatbikata ortak olarak katıldığı öne sürüldü.

İsrail rejimi medyası, tatbikatın konuşlanma aşamasının 24 Mart’ta başladığını, hava eğitimlerinin ise dün itibarıyla başladığını ve 11 Nisan’a kadar süreceğini aktardı.

Katar, haberin yayınlandığı ana kadar bu iddiaya resmi bir yanıt vermedi. Ancak bu iddia, son dönemde işgal altındaki Filistin topraklarında ortaya atılan "Katar Gate" dosyasının gündeme geldiği bir dönemde yayımlandı.

Katar Gate, İsrail Başbakanlık Ofisi ile Katar hükümeti arasındaki şüpheli mali ve siyasi bağlantılara ilişkin iddialar ve soruşturmalara işaret ediyor. Bu dosyada rüşvet, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve kara para aklama gibi suçlamalar yer alıyor.