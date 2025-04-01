1 Nis 2025 14:35
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News ID: 85792215
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Hizbullah Temsilcisi: Sabırımızın bir sınırı var

1 Nis 2025 14:35
News ID: 85792215
Hizbullah Temsilcisi: Sabırımızın bir sınırı var

Tahran, İRNA - Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nin bir parlamento üyesi, İsrail rejiminin, Beyrut’un güneyine düzenlediği füze saldırısının ardından, direnişin stratejik sabrının tükenmekte olduğu uyarısında bulundu.

Lübnan Parlamentosu’ndaki "El-Vefa Lil-Mukaveme" bloğunun üyesi Ali Ammar, bugün (Salı) El-Meyadin kanalına yaptığı açıklamada, “Hizbullah büyük bir sabır göstermektedir; ancak sabrın da bir sınırı vardır. Bekliyoruz. Direniş devam ediyor.” dedi.

Bu uyarı mesajı, İsrail rejiminin sabahın erken saatlerinde Beyrut’un güneyine  gerçekleştirdiği saldırının hemen ardından geldi. İsrail, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlamasından sonra ikinci kez Beyrut’un güneyinde bir binayı hedef aldı.

Lübnanlı yetkililer tarafından kınanan bu saldırıda en az 3 kişi şehit oldu, 4 kişi yaralandı. Ali Ammar, direnişin en yüksek güç ve hazırlık seviyesinde olduğunu belirterek, “Önceki çatışmalarda kaybettiğimiz her şeyi misliyle telafi ettik. Bu sözler sadece moral vermek için değil, gerçeğin ta kendisidir.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah temsilcisi, açıklamasının sonunda İsrail rejimi ile yalnızca direniş diliyle konuşulması gerektiğini vurguladı.

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