Hizbullah Temsilcisi: Sabırımızın bir sınırı var

Lübnan Parlamentosu’ndaki "El-Vefa Lil-Mukaveme" bloğunun üyesi Ali Ammar, bugün (Salı) El-Meyadin kanalına yaptığı açıklamada, “Hizbullah büyük bir sabır göstermektedir; ancak sabrın da bir sınırı vardır. Bekliyoruz. Direniş devam ediyor.” dedi.

Bu uyarı mesajı, İsrail rejiminin sabahın erken saatlerinde Beyrut’un güneyine gerçekleştirdiği saldırının hemen ardından geldi. İsrail, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlamasından sonra ikinci kez Beyrut’un güneyinde bir binayı hedef aldı.

Lübnanlı yetkililer tarafından kınanan bu saldırıda en az 3 kişi şehit oldu, 4 kişi yaralandı. Ali Ammar, direnişin en yüksek güç ve hazırlık seviyesinde olduğunu belirterek, “Önceki çatışmalarda kaybettiğimiz her şeyi misliyle telafi ettik. Bu sözler sadece moral vermek için değil, gerçeğin ta kendisidir.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah temsilcisi, açıklamasının sonunda İsrail rejimi ile yalnızca direniş diliyle konuşulması gerektiğini vurguladı.