Siyonist rejim Lübnan’ın güneyine saldırdı: 10 şehit ve yaralı  

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düşman İsrail’in ülkenin güney banliyösündeki bir binaya düzenlediği hava saldırısı sonucu biri kadın olmak üzere üç kişi şehit oldu, ikisi ağır olmak üzere yedi kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.