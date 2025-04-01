1 Nis 2025 11:55
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News ID: 85792094
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Siyonist rejim Lübnan’ın güneyine saldırdı: 10 şehit ve yaralı  

1 Nis 2025 11:55
News ID: 85792094
Siyonist rejim Lübnan’ın güneyine saldırdı: 10 şehit ve yaralı  

Tahran, İRNA - Siyonist rejim ordusu Lübnan’ın güneyinde bir konut binasını bombalaması sonucu 10 kişi şehit oldu ve birçok kişi yaralandı.  

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düşman İsrail’in ülkenin güney banliyösündeki bir binaya düzenlediği hava saldırısı sonucu biri kadın olmak üzere üç kişi şehit oldu, ikisi ağır olmak üzere yedi kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi. 

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