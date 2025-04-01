Uluslararası Af Örgütü: Netanyahu tutuklanmalı ve Lahey Mahkemesi'ne teslim edilmelidir

Örgüt, Netanyahu’nun sivilleri kasıtlı olarak hedef almak, insanlığa karşı suç işlemek, savaş suçları işlemek ve Gazze Şeridi’nde açlığı bir savaş aracı olarak kullanmak suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü ayrıca, Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi ülkelere gerçekleştireceği herhangi bir ziyaretin tutuklama olmadan gerçekleşmesi halinde, İsrail rejimini suç işlemeye devam etmeye teşvik edeceği uyarısında bulundu.

İsrail (rejim) Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun Çarşamba günü dört günlük resmi bir ziyaret için Macaristan’a gideceğini duyurdu.