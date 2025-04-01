1 Nis 2025 10:44
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News ID: 85792008
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Uluslararası Af Örgütü: Netanyahu tutuklanmalı ve Lahey Mahkemesi'ne teslim edilmelidir

1 Nis 2025 10:44
News ID: 85792008
Uluslararası Af Örgütü: Netanyahu tutuklanmalı ve Lahey Mahkemesi'ne teslim edilmelidir

Tahran, İRNA - Uluslararası Af Örgütü, Macaristan’ın İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ülkeye davet etmesini uluslararası hukukun aşağılanması olarak nitelendirerek, Budapeşte’nin Netanyahu’yu tutuklayarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim etmesi gerektiğini belirtti.

Örgüt, Netanyahu’nun sivilleri kasıtlı olarak hedef almak, insanlığa karşı suç işlemek, savaş suçları işlemek ve Gazze Şeridi’nde açlığı bir savaş aracı olarak kullanmak suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü ayrıca, Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi ülkelere gerçekleştireceği herhangi bir ziyaretin tutuklama olmadan gerçekleşmesi halinde, İsrail rejimini suç işlemeye devam etmeye teşvik edeceği uyarısında bulundu.

İsrail (rejim) Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun Çarşamba günü dört günlük resmi bir ziyaret için Macaristan’a gideceğini duyurdu.

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