1 Nis 2025 09:52
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News ID: 85792003
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İran: ABD ve İsrail'in her türlü saldırgan eylemine hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz

1 Nis 2025 09:52
News ID: 85792003
İran: ABD ve İsrail'in her türlü saldırgan eylemine hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz

New York, İRNA - İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın "pervasız ve düşmanca" açıklamalarını uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın temel ilkelerinin, özellikle de 2. maddenin 4. fıkrasının açık bir ihlali olarak değerlendirdi. Ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü askeri maceracılığa karşı ciddi bir uyarıda bulunduğunu ve ABD tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırgan eyleme veya saldırıya hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini belirtti.

Emir Said İrevani, Pazartesi günü yerel saatle BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Christina Markus Lassen ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupta, İran’ın her türlü askeri maceracılığa karşı ciddi bir uyarıda bulunduğunu ve ABD ya da onun vekil gücü olan İsrail rejimi tarafından egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya ulusal çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırgan eyleme derhal ve kararlılıkla karşılık vereceğini vurguladı. Ayrıca, herhangi bir düşmanca eylemin ağır sonuçlarının tüm sorumluluğunun tamamen ABD'ye ait olacağını ifade etti.

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