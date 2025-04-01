İran: ABD ve İsrail'in her türlü saldırgan eylemine hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz

Emir Said İrevani, Pazartesi günü yerel saatle BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Christina Markus Lassen ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupta, İran’ın her türlü askeri maceracılığa karşı ciddi bir uyarıda bulunduğunu ve ABD ya da onun vekil gücü olan İsrail rejimi tarafından egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya ulusal çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırgan eyleme derhal ve kararlılıkla karşılık vereceğini vurguladı. Ayrıca, herhangi bir düşmanca eylemin ağır sonuçlarının tüm sorumluluğunun tamamen ABD'ye ait olacağını ifade etti.