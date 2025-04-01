Emir Said İrevani, Pazartesi günü yerel saatle BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Christina Markus Lassen ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupta, İran’ın her türlü askeri maceracılığa karşı ciddi bir uyarıda bulunduğunu ve ABD ya da onun vekil gücü olan İsrail rejimi tarafından egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya ulusal çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırgan eyleme derhal ve kararlılıkla karşılık vereceğini vurguladı. Ayrıca, herhangi bir düşmanca eylemin ağır sonuçlarının tüm sorumluluğunun tamamen ABD'ye ait olacağını ifade etti.
İran: ABD ve İsrail'in her türlü saldırgan eylemine hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz
New York, İRNA - İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın "pervasız ve düşmanca" açıklamalarını uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın temel ilkelerinin, özellikle de 2. maddenin 4. fıkrasının açık bir ihlali olarak değerlendirdi. Ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü askeri maceracılığa karşı ciddi bir uyarıda bulunduğunu ve ABD tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırgan eyleme veya saldırıya hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini belirtti.
İlgili haberler
-
İran'dan ABD çıkarlarını koruyan İsviçre Büyükelçiliğine resmi uyarı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü İsa Kamili, ABD'nin çıkarlarını…
-
Ayetullah Hamaney: Bugün İslam dünyasının birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var
Tahran, İRNA – İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, hükümet yetkilileri ve İslam ülkelerinin…
-
Ayetullah Hamaney: Bu bölgede yalnızca bir vekil güç vardır ve o da sömürgecilerin adına hareket eden yozlaşmış Siyonist rejimdir.
Tahran, İRNA - Ayetullah Hamaney :Bu bölgede sadece bir vekil güç vardır ve o da yozlaşmış…
-
Pezeşkiyan: Amerikalıların tutumu, müzakerelerin devam yolunu belirleyecek
Tahran, İRNA - Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında müzakereler hakkında açıklamada bulunan…
-
Kimsenin bizimle tehdit diliyle konuşmasına izin vermeyeceğiz
Kimsenin bizimle tehdit diliyle konuşmasına izin vermeyeceğiz
-
Komutan Tengsiri: Gerekirse Meksika Körfezi’ne kadar düşmanı takip eder ve cezalandırırız
Tahran, İran- Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Alirıza Te ngsiri, kimsenin…
yorumunuz