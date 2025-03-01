Hamas'ın Kıdemli Üyesi: Ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili görüşmeler başlamadı

El-Nunu, El Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, işgalci rejim tarafından Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının durdurulması ve esir değişiminin gerçekleşmemesinin, ilk aşamanın uzatılması imkanını ortadan kaldırdığını vurguladı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı'nın medya danışmanı, "Biz ateşkes anlaşmasına bağlıyız ve şimdi sorumluluk arabulucuların üzerinde; işgalci rejimi taahhütlerini yerine getirmeye zorlamaları gerekiyor" dedi.

Bugün (Cumartesi), ateşkes anlaşmasının ve esir değişiminin ilk aşamasının son günü.

İkinci aşama görüşmelerinin günler önce başlaması planlanmıştı, ancak Siyonist işgalci rejim hala oyalanıyor ve engelleme çabalarına devam ediyor.

Hamas, anlaşmanın şartlarına uygun olarak ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini vurgularken, işgalci rejim kendi esirlerinin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nden geri çekilmemek için ilk aşamayı uzatmaya çalışıyor.