PKK ateşkes ilan etti

El Sumeriya Haber portalının haberine göre, PKK'nın yürütme komitesi bir açıklama yaparak, 27 Şubat'ta PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı çağrısının yol gösterici olduğunu ve bir dönem manifestosu niteliğinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu çağrının tarihsel bir süreç çerçevesinde gerçekleştiği ve bu şekilde bir çağrı yapılmasının çok önemli bir adım olduğu, ancak başarısının daha da önemli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "PKK bu çağrıya doğrudan bağlı kalacak ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda adımlar atacaktır. Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısına yanıt olarak, bugünden itibaren ateşkes ilan ediyoruz ve tüm saldırılara rağmen PKK güçleri herhangi bir askeri operasyon gerçekleştirmeyecektir" ifadesine dikkat çekildi.

Habere göre, PKK grubu aynı zamanda silahsızlanma gibi konuların yalnızca Öcalan'ın fiili liderliğiyle gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Açıklamasında Öcalan'ın çağrısına dayanarak bir konferans düzenlemeye hazır olduğunu, ancak bunun gerçekleştirilmesi için uygun koşulların sağlanması gerektiğini belirten PKK, barış ve demokratik toplum çağrısının başarısı ve Türkiye ile Orta Doğu'da demokratik dönüşümün garanti altına alınması için Öcalan'ın fiziksel, düşünsel ve politik özgürlüğünün garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Grup ayrıca, "Öcalan'ın önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve onunla sınırsız bir şekilde iletişim kurulabilmelidir. Onun çağrısı işin sonu değil, yeni bir başlangıçtır. Açıkça belirtildiği gibi, özellikle son 20 yıl olmak üzere geçen 35 yıl boyunca uygulanması gereken birçok şey vardı, ancak sürekli taleplere rağmen uygulanmadı ve şimdi bunların gecikmeksizin uygulanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Halklarının Eşitlik ve Demokrasi Partisi temsilcisi, Perşembe günü İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısında Abdullah Öcalan'ın açıklamasını okuyarak, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı ve Kürdistan İşçi Partisi kendini feshetmelidir" dedi.