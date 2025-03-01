Siyonist askerlerin Suriye'nin güneyindeki faaliyetleri "El-Colani"nin gözetiminde

Siyonist rejim askerlerinin Suriye'nin güneyindeki çeşitli bölgelerdeki faaliyetleri, "Beşar Esad"ın düşüşünden bu yana sürüyor ve gerekçeleri de Suriye sınırına yakın Siyonist yerleşim birimlerini korumak.

Siyonist rejim askerleri, Dera'nın batı kırsalındaki Yermuk Havzası bölgesinde, Cemle ve Sısun köyleri arasındaki bir bölgeye sızdı.

Bu rapora göre, bu askerler, Cemle köyünün kuzeyindeki "Vadi er-Rakad" kavşağında bir güvenlik noktası oluşturdu.

Öte yandan, Siyonist rejim askerleri, Kuneytra kırsalındaki "El-Refid" yerleşim biriminde bazı evlere girdi ve bu sırada işgalciler ile Suriyeliler arasında çatışma çıktı. Askerler havaya ateş açarak bölgeden kaçtı.

Ayrıca Siyonist rejim askerleri, Kuneytra kırsalındaki "Tel Meşara" bölgesindeki askeri merkezleri patlattıktan sonra bu bölgeden çekildi.