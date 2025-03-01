İran Cumhurbaşkanı, İRNA'yı ziyaret etti

14. Hükümetin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu sabah (1 Mart 2025 Cumartesi) İRNA'nın 90. yıldönümü münasebetiyle bu medya kuruluşunun çeşitli bölümlerini ziyaret ederek, haber odasında haberlerin iletilme sürecini yakından inceledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Genel Müdür Hüseyin Caberi Ensari, yöneticiler, editörler, muhabirler, kameramanlar ve diğer çalışanları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu ardından İRNA editörlüğüne katılarak muhabirlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı'nın İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'ndaki ziyareti sırasında, 90. yıl anısına pul ve İRNA'nın sözlü tarih kitabı tanıtıldı.

1934 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Pars Ajansı" adı altında bir birim kuruldu. Bu birim, ülke haberlerini toplayarak halkın ve basının hizmetine sunmanın yanı sıra, Farsça ve Fransızca olarak sabah ve akşam yayınlanan iki dergiyi yetkililere, yabancı haber ajanslarına ve gazetelere dağıtıyordu. Ayrıca Fransa, Reuters, Associated Press, United Press ve Anadolu Ajansı ile haber anlaşmaları bulunuyordu.

Pars Ajansı, 1953 yılından itibaren haber ajansları, radyo televizyonlar ve gazetelerin haberlerini çeşitli dillere çevirerek yayınlamaya başladı. İslam Devrimi'nin zaferinden sonra, 1981 yılında bu haber ajansının adı "İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA)" olarak değiştirildi ve yeni bir döneme başladı.