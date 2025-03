Siyonist rejim, anlaşmaları çiğnemek için Amerika'nın desteğini kullanıyor

El-Mesire televizyonun habere göre, Seyyid Abdülmelik el-Husi, düşmanın Refah ekseninden çekilmemesinin, Mısır ile Siyonist düşman arasındaki geçmiş anlaşmaların açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Husi, işgalcilerin Refah ekseninden çıkmamasının, Filistin halkı ve Mısır halkı, hükümeti ve ordusu için tehlikeli bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Ensarullah Hareketi lideri, düşmanın özellikle insani konularda olmak üzere birçok taahhüdünü yerine getirmediğini ve Refah ekseninden çekilme gibi diğer taahhütlerini yerine getirmekten kaçındığını vurguladı.

Husi, düşmanın ayrıca Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmediğini ve bunun Lübnan halkının egemenliğini ihlal eden bir işgal ve tehdit olduğunu söyledi.

Siyonist rejimin Suriye'nin güneyindeki üç ilde ilerlediğini ve her gün daha fazla bölgeyi işgal ettiğini belirten Husi, Amerika ve Siyonist rejimin bu aşamada İslam ümmetine benzeri görülmemiş bir küstahlıkla davrandığını, ancak İslam ümmeti doğru bir tutum benimser ve sorumluluk alırsa düşmanla yüzleşebileceğini belirtti ve Trump'ın Cumartesi günü Siyonist esirlerin serbest bırakılması gerektiğini tehdit ettiğinde, savaşa ve askeri müdahaleye hazır olduklarını belirterek İsrailli esirlerin Trump'ın belirlediği sürede serbest bırakılmaması üzerine, Trump'ın meselenin kendi istediği gibi olmadığını ve her istediğini dayatamayacağını anladığını vurguladı.

Ensarullah Hareketi Lideri bu savaşta çok iyi bir tutum ve müdahale sergilediklerini ancak henüz her şeyin bitmediğini ve hazır olmamız gerektiğini de sözlerine ekledi.