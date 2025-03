İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İlkeli duruşumuzda kararlıyız ve sürekli tutum değiştirmiyoruz

İsmail Bekaî, X sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda "Bölgedeki gelişmelerde ABD ve İsrail'in (rejim) açık ve gizli ellerini görmemek büyük bir hata. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ifadesiyle "bölge, bir ülkenin diğerleri üzerinde hegemonya kurma kültüründen kurtulmalı; ne Araplar, ne Türkler, ne Kürtler ne de İranlılar; hiçbiri diğerine hükmetmeye, rahatsız etmeye veya tehdit etmeye çalışmamalı." Peki ya İsrail?" ifadesine dikkat çekti.

Şam'ın Türkiye destekli güçler tarafından düşürülmesinden birkaç gün sonra İsrail rejimi, Suriye'nin askeri ve savunma altyapısına, hatta bilimsel ve araştırma merkezlerine karşı çok geniş çaplı saldırılar düzenledi ve bunların yüzde doksanından fazlasını yok etti. Buna ek olarak, İsrail rejimi tüm Golan Tepeleri'ni yeniden işgal etti ve yayılmacı politikalarını sürdürerek şimdiye kadar Suriye topraklarının büyük ve önemli bir kısmını ele geçirdi.Siyonist rejim şu anda Suriye'nin en önemli su kaynaklarını kontrol altında tutuyor ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini sürekli ihlal ediyor. İşte bu, Suriye, Filistin ve tüm bölge halkları için yanlış bir politikanın sonuçlarıdır.

Mesajının devamında "İran son elli yılda hiçbir bölgesel hırs peşinde olmadı. Tek endişemiz Filistin halkını desteklemek ve onların işgal ve saldırıya karşı mücadelesindeki ideallerini savunmak ve İsrail'in bölgede hegemonya kurmasını engellemek oldu. Bugün Filistin meselesi her zamankinden daha canlı ve İsrail (rejim) her zamankinden daha nefret edilen bir konumda. Eğer arkadan hançerlenmeseydik, bugün kimse Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılması ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesi hakkında konuşmaya cesaret edemezdi." ifadesine vurgu yapan Bekaî İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman direnişi desteklediğini ancak aynı zamanda yasa dışı davranışlara ve terörizme karşı samimi bir şekilde mücadele ettiğini belirterek "Biz, DAEŞ ve şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadele bayrağını ulusal kahramanımız Şehit Süleymani'nin eliyle yükselten ve onları bölgede yenilgiye uğratan ilk ülkeydik. Türkiye hükümetine karşı düzenlenen darbe girişimine karşı çıkan ve bununla mücadele eden ilk ülke bizdik. PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılayan ve bunu komşumuz Türkiye'de güvenliğin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak gören ilk ülkelerden biriydik." dedi.

Bekaî mesajını "İlkeli duruşumuzda kararlıyız ve her gün bir politikadan diğerine geçmiyoruz." ifadesiyle noktaladı.